【合味道】合味道杯麵全球銷量突破500億碗　「香辣海鮮味」曾經是世界第一？（多圖有片）

▲ 合味道杯麵全球銷量已突破500億碗。（資料圖片）

杯麵是不少市民的宵夜之選，由日清食品創辦人安藤百福發明的杯麵，成為全球常見的即食食品。合味道杯麵由1971年正式推出及發售，今年迎來50周年，該企亦宣布合味道杯麵全球銷量已突破500億碗。

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合味道杯麵的全球銷量於2016已達到400億碗，其後再於今年5月，再突破至500億碗。日清食品認為，合味道杯麵的成功之道在於積極的廣告宣傳、多元化的口味，以及開拓海外市場的成績良好。

合味道杯麵的宣傳的確不時引起熱話，例如最近在日本，合味道杯麵掀蓋除去透明貼紙的設計，改將掀蓋做成兩個開口的「貓耳掀蓋」，甚至裡面印上可愛貓臉。引起網民熱烈討論的除了是貓臉，更是內藏特別版「厭世藏狐」。 日清食品當時指，是只有6%機率才能遇到的罕見圖案。

因應50周年，合味道最近更與日本人氣動漫《新世紀福音戰士》聯乘，推出宣傳活動及限量特別版杯麵 。同時品牌亦推出全綫16款升級版合味道杯麵，麵杯的大小更與日版合味道統一，並保留原有的設計風格。

值得留意的是，合味道杯麵有多個口味，在2016年的「世界合味道總選舉」中，香港合味道「香辣海鮮味」榮獲世界第一杯麵的殊榮，此口味更以BIG CUP系列在日本出售。

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責任編輯：葉泳珊