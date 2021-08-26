【業績︱藍籌股】申洲國際上半年少賺11.4%　中期息反增18%至1.06元

▲ 申洲國際上半年少賺11.4% 中期息反增18%至1.06元

申洲國際 （02313） 上半年少賺11.4%至22.3億元（人民幣，下同），主因非經營性的其他收入減少及滙兌虧損增加，但申洲國際反增派息，擬派中期息1.06港元，按年增17.8%。申洲國際半日跌4.1%，中午收報163.9港元。成交約4.6億港元。

對於下半年業務展望，集團指，對客戶訂單需求持樂觀預期，惟當前越南基地的產能 因受疫情影響而有下降，集團將加強防疫管控和員工穩定，以盡快恢復正常產能。 此外，預期下半年人民幣對美元的匯率波動將會趨小，故已有鎖定若干以美元列值的交易的結匯匯率。

申洲上半年銷售額按年升11.1%至113.7億元，運動類產品、休閒類產品及內衣類產品的銷售額分別升7.4%、15%及25.6%，佔總銷售額為71%、19.4%及6.9%。

申洲指，期內銷售收入增長主因新冠疫情對全球消費需求影響減弱，集團訂單需求有較好增長；及集團產能 規模擴大及產能利用率較同期有明顯提高。目前，柬埔寨及越南之新建成衣工廠已初步完成土建工程，將有利於下一步的產能擴充。

集團上半年毛利率略有下降1.2個百分點至29.7%，主因人民幣對美元的平均匯率較上年同期升值約8.2%，以及柬埔寨工廠受疫情影響停產時約一個月。

供應鏈穩定和競爭力為首要考慮

申洲指，七月中開始越南新冠肺炎有明顯惡化，為了配合越南政府的 防疫措施，自七月十九日起，集團位於越南的生產基地及工廠亦受到局部影響，初步評估每14日的防疫措施將對集團全年總產能有1%至2%左右的影響。

在當前經營環境下，集團將供應鏈的穩定性和競爭力為發展的首要考慮，在此基礎上，進一步擴充企業的產能規模，並提升市場份額。當中包括進一步優化供應鏈之上下游工序在不同基地的配套；推進生產自動化和管理數字化水平，提升總部對海外基地的遠程管控能力，以及擴大新產品的種類等。

申洲指，疫情的衝擊影響將加快紡織服裝行業更進一步的洗牌，而有競爭力的龍頭企業將受益於行業的整合。

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編輯：袁諾曦

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