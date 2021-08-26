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【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成

環球社會熱點 12:20 2021/08/26

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英國研究發現民眾接種兩劑輝瑞或阿斯利康的新冠疫苗， 疫苗有效率在半年内下跌1成。

各國都陸續安排高風險群體接種新冠疫苗加強劑。英國一項研究收集過百萬人的數據，發現民眾接種兩劑輝瑞或阿斯利康的新冠疫苗， 疫苗有效率在半年内下跌1成。

【新冠疫病】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費 【下一頁】

英國一間公司ZOE Ltd與倫敦國王學院合作，並獲英國衛生部贊助，研發一款名為「ZOE COVID Symptom Study」的應用程式。

該公司收集過百萬應用程式用戶的資料，比較接種疫苗組別與未接種疫苗組別分別出現的確診個案，再分析疫苗有效率。

研究結果顯示，民眾完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗一個月内的有效率為88%，但在5至6個月後下跌14個百分點至74%。

而民眾接種兩劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗一個月内的有效率為77%，但在4至5個月後下跌10個百分點至67%。

美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版） 【下一頁】

ZOE Ltd聯合創辦人兼今次研究首席研究員斯佩克特（Tim Spector）表示，他預計到了冬天最壞的情況下，長者及醫護接種疫苗的有效率可能跌穿50%。

但在6個月前接種新冠疫苗的民眾，多數都是獲優先安排接種的長者。因此這項研究存在局限性，需要收集更多年輕人接種疫苗的數據。

責任編輯：鄭錦玲

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