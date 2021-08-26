【業績｜內房】綠地香港上半年純利按年增46%　不派中期息

▲ 綠地香港（00337）公佈中期業績。

綠地香港 （00337） 公佈中期業績，上半年純利按年增46%至14.27億元（人民幣，下同），收益按年增33%至134.49億元。集團解釋，主要因物業銷售及建築管理服務收益增加。每股基本盈利0.52元。與去年一樣，不派中期息。

集團上半年物業銷售及建築管理服務收益佔總收益97%，按年增33%至130.6億元。截至6月底，集團合約銷售額為188.1億元，按年增42%。已售合約建築面積約為140.9萬平方米，平均售價為每平方米13,354元。長三角及大灣區重點區域項目分別佔期內合約銷售額52%及32%。

土地儲備方面，自今年年初至中期業績公告日期，集團共獲取10塊土地，合計建築面積為182萬平方米，主要分佈於長三角及大灣區，料能夠為下半年銷售進一步提供支持。集團擁有土地儲備約2600萬平方米。

截至6月底，負債比率為52%，較去年底的49%增加3個百分點。融資成本從去年同期的1億元增加至1.18億元。總負債為1509.6億元，較去年底增加5.7%。

展望下半年，集團指，綠地香港將繼續專注房地產主業，並在長三角、泛 珠三角地區等核心城市繼續發展。

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編輯﹕賴奕羚