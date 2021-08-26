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【ET午市精點】恒指急挫逾300點 小米、瑞聲績優均向下（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/26

分享：

港股今早低開後跌幅擴大，恒生指數跌超過300點，低見25302點，失守10天線。友邦 （01299） 挫近2%，ATMX全線下挫，拖累大市表現。中午恒指收報25324點，跌369點，跌幅達1.4%。港股走勢如何？獨立股評人「股領袖」為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3042828/

Time code

00：18 - 港股市況速報
00：55 - 港股市況分析　觀望Jackson Hole定調？
06：30 - 股票分析：小米  （01810） 績後下挫 同業榮耀有競爭
12：40 - 股票分析：瑞聲 （02018） 績後重挫12% 毛利率表現不佳
16：40 - 股票分析：快手 （01024） 業績 直播收入下跌 認監管有影響
20：00 - 股票分析：蒙牛 （02319） 績後撐市 新業務成績亮眼 冀衝國際市場
23：16 - 港股早市速報

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽
01：09 - 美股連日破頂　台積電加價股價升
02：08 - 道指期貨偏軟　亞股個別發展
02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路
03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大
05：30 - 股票分析：小米 （01810） 業績分析＋小米股價跟進
09：42 - 股票分析：快手 （01024） 業績分析＋快手股價跟進
12：44 - 股票分析：光伏股造好　資金回流有炒作？
13：47 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景分析
15：22 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析
16：57 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景分析
18：47 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 股價前景分析
20：19 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景分析
21：59 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景分析
22：51 - 港股開市前市況速報
25：26 - ET個股推介－信義光能 （00968）
26：35 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景分析
28：00 - 股票分析：大唐發電 （00991） vs大唐新能源 （01798） 股價前景分析
29：36 - 股票分析：東岳 （00189） 股價前景分析
31：05 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析
32：26 - 股票分析：華潤置地 （01109） 股價前景分析
33：43-  股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景分析
35：20-  股票分析：京東健康 （06618） 股價前景分析
36：57-  股票分析：莎莎 （00178） 股價前景分析
38：22-  股票分析：普拉達 （01913） 股價前景分析
39：50 - 港股開市後市況速報
42：41 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET午市精點

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