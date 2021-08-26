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【黑客攻擊】拜登舉辦網路安全會議　科企承諾斥逾二千億防範黑客

科技 11:50 2021/08/26

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美國近日頻生重大網路攻擊事件，總統拜登周三（25日）在白宮舉行網路安全會議，邀請了蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google等科企高層參與。綜合外電報道，與會的科企領袖承諾，將投資改善網絡安全，其中Google及微軟將分別投入逾100億美元（約780億港元）及200億美元（約1,560億港元），防範黑客攻擊事件。

Google表示，將在5年內投資逾100億美元（約780億港元），強化軟件供應鏈與資訊安全開源工具等保護措施，同時承諾透過其認證課程，培訓10萬名IT與數據分析領域人才。 

【銀彈誘惑】黑客以百萬美元分紅利誘員工　於公司伺服器植入勒索軟件

【黑客入侵】美國國務院系統遭網絡攻擊　稱阿富汗撤僑未受影響

微軟行政總裁Satya Nadella會後亦在Twitter上表示，微軟將在5年內入200億美元（約1,560億港元），提供更先進的網路安全工具。 他補充，還會投資1.5億美元（約11.7億港元）幫助美國政府機構升級網路安全系統，擴大培訓合作。

IBM指出，將在3年內培訓超過15萬名網路安全人才，與大專院校合作，讓人才達致更多元化；亞馬遜雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS）則計畫為用戶提供免費的多重驗證設備，更完善保護數據。

【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果　4月發現可疑安全漏洞

責任編輯：張寶燕

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