【黑客攻擊】拜登舉辦網路安全會議　科企承諾斥逾二千億防範黑客

美國近日頻生重大網路攻擊事件，總統拜登周三（25日）在白宮舉行網路安全會議，邀請了蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google等科企高層參與。綜合外電報道，與會的科企領袖承諾，將投資改善網絡安全，其中Google及微軟將分別投入逾100億美元（約780億港元）及200億美元（約1,560億港元），防範黑客攻擊事件。

Google表示，將在5年內投資逾100億美元（約780億港元），強化軟件供應鏈與資訊安全開源工具等保護措施，同時承諾透過其認證課程，培訓10萬名IT與數據分析領域人才。

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微軟行政總裁Satya Nadella會後亦在Twitter上表示，微軟將在5年內入200億美元（約1,560億港元），提供更先進的網路安全工具。 他補充，還會投資1.5億美元（約11.7億港元）幫助美國政府機構升級網路安全系統，擴大培訓合作。

IBM指出，將在3年內培訓超過15萬名網路安全人才，與大專院校合作，讓人才達致更多元化；亞馬遜雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS）則計畫為用戶提供免費的多重驗證設備，更完善保護數據。

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責任編輯：張寶燕