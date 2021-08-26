【華融危機】信達、東方、長城列入下調觀察名單　穆迪：評估是否獲極高政府支持

▲ 信達、東方、長城列入下調觀察名單 穆迪瞄準國有不良資產管理公司

中國華融 （02799） 早前宣布引入五大戰略投資者，進行資本重組。不過，評級機構穆迪其後再度下調中國華融評級，昨日再將其餘三間國有不良資產管理公司，包括信達資產、東方資產以及長城資產的本幣和外幣發行人評級列入下調觀察名單，預計未來12至18個月有關評級不太可能上調。

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穆迪發表通告，指已將中國信達資產管理股份有限公司、中國東方資產管理股份有限公司，和中國長城資產管理公司的本幣和外幣發行人評級，列入下調觀察名單。同時，穆迪亦將上述三家公司境外融資工具的債務評級，和中期票據計劃評級列入下調觀察名單此外，信達資產的外幣優先股評級列入下調觀察名單。

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穆迪表示，中國華融事件後，穆迪決定重新評估3家不良資產管理公司評級中的極高政府支持假設。雖然華融在8月中宣布引入國有戰略投資者，是避免債權人蒙受損失的救助措施，但穆迪認為，華融的處置方案，令其有必要重新評估所有4家不良資產管理公司的極高政府支持假設。

穆迪又指，幾家國有企業對華融的支持，是通過間接方式進行，並非來自股東財政部的直接注資，因此是次參與支持的不良資產管理公司是否符合獲得極高政府支持的假設，也需要納入考慮。

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記者：梁安琪