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【監管浪潮】中央財辦：整治互聯網非針對民營和外資　共同富裕非殺富濟貧、防福利主義陷阱

宏觀解讀 11:45 2021/08/26

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【監管浪潮】中央財辦：整治互聯網非針對民營和外資　共同富裕非殺富濟貧、防福利主義陷阱

內地監管浪潮引發中外資金憂慮中資科網股前景不明，內地官方近期屢為行動護航。內地傳媒引述中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀稱，網絡平台企業既有國有企業、民營企業，也有外資企業，還有很多混合所有制企業。他形容，整治規範互聯網平台的政策一視同仁，針對違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業，「這一點十分明確」。

韓文秀指，加強反壟斷和反不正當競爭，是中國政府重要的日常工作，有利於促進公平競爭的市場環境，有利於為各類市場主體特別是中小企業創造發展空間，也更能保護消費者權益。

韓文秀稱，中國會繼續推進高水平對外開放，實施外商投資法，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性，並與市場溝通，完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

網信辦首開控澄清：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》非針對境外上市，可見【下一頁】

韓文秀也提及「共同富裕」理念，強調鼓勵勤勞致富、創新致富，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。

他表示，要堅持在發展中保障和改善民生，為人民提高受教育程度、增強發展能力，創造更加普惠、公平的條件，暢通社會向上流動的通道，給更多人創造致富的機會。紮實推進基本公共服務均等化，堅持盡力而為、量力而行，防止落入福利主義的陷阱。

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編輯：麥德銘

 

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