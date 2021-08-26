【A股布局】國內基金經理爆離職潮 只怪押錯注無得「躺贏」

今年各板塊表現兩極化，不慎踩中政策地雷，輕傷動輒輸兩成，重則跌九成也有可能。今年以來，國內基金經理的「離職潮」加速。截周二（24日】，已有204位基金經理離職，較去年同期增加17.2%，為2015年以來同期最高水平，箇中原因離不開基金表現不如人意。

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根據分析，基金經理離職往往跟業績有關，就以2015年為例，經歷「大時代」又出現過暴力救市，A股進入熊市，造成非常多基金經理離職及跳船，跟今年情況有些相似。

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當然，有人質疑今年指數不見得大起大落，為何基金經理急須跳船？究其原因，板塊表現兩極，站錯邊注定跑輸同行，其壓力可想而知。舉例，若上半年押注以寧德時代（深：300750）為首的「寧組合」，即新能源板塊，基本可以「躺贏」。反之，若死守貴州茅台（滬﹕600519）為代表的消費股，業績難免強差人意。寧德時代今年累計升幅逾50%，貴州茅台則跌近兩成。

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據報道，上述200多位離職的基金經理，來自105家基金公司。其中24家公司的非貨管理規模不足百億，涉及40名基金經理。從公司層面來看，北信瑞豐、嘉實兩家公司年內均有6名基金經理離職；新華、前海開源、國投瑞銀等基金公司各有5位基金經理離職。

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記者：林衛