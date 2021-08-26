【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費

為減低感染新冠肺炎風險及提高新冠疫苗接種率，美國不少公司已強制員工打疫苗。美國達美航空周三（25日）宣布，由於感染新冠肺炎的入院費用高昂，因此要求所有未接種新冠疫苗的員工，每個月需要支付多200美元（約1,560港元）的醫療保險費用，以及每周做新冠病毒檢測。

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達美航空行政總裁巴斯蒂安（Ed Bastian）周三向員工發出備忘錄，表示近期確診後入院的員工全未完成疫苗接種，而相關住院的平均費用為5萬美元（約39萬港元），為公司帶來額外財務風險。巴斯蒂安宣布，由11月1日起，未接種新冠疫苗的員工每個月需額外多支付200美元（約1,560港元）的醫保費用。

達美同時亦執行更多防疫措施，包括即日起要求未接種疫苗的員工必須在室內戴口罩、以及9月12日開始，需要每周做新冠病毒檢測。此外，巴斯蒂安指從9月30日後，達美按照州及地方法律，只會負責完成接種員工感染的相關開支，未完成接種員工往後確診亦不會延長薪酬保障。

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巴斯蒂安亦稱，集團約7.5萬員工當中，有約75%已接種新冠疫苗，但現時Delta變種病毒（即印度變種）肆虐全球，需要提高整體疫苗接種率。

責任編輯：郭麗明