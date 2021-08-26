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【共同富裕】中央財辦：共同富裕要靠共同奮鬥 不搞殺富濟貧

股樓投資 12:15 2021/08/26

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自從中央提出「共同富裕」，坊間對此議論紛紛，皆因各人均有不同的解讀，亦不知新的政策方向，將會商業經濟有何影響。中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀回應稱，共同富裕要靠共同奮鬥，不搞「殺富濟貧」。

當中，要從幾個方面來把握好。第一，甚麼是共同富裕。在全面建成小康社會的基礎上，要繼續把做大蛋糕和分好蛋糕兩件事情辦好，大力推動高質量發展，普遍提高城鄉居民收入水平，逐步縮小分配差距，堅決防止兩極分化。共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕。

第二，靠甚麼來實現共同富裕。共同富裕要靠共同奮鬥，這是根本途徑。要鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。
 

【延伸閱讀】恒指季檢：光大證券看好15隻港股 9月將獲納入港股通，請按【見下頁

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第三，要充分估計實現共同富裕的長期性、艱巨性、複雜性。中國由全面小康邁向共同富裕，由中等收入國家發展成為高收入國家，實現共同富裕是一個在動態中向前發展的過程，不可能一蹴而就，也不可能齊頭並進。要堅持穩中求進、循序漸進、久久為功，一件事情接著一件事情辦，一年接著一年幹，在新時代促進人的全面發展、使全體人民共同富裕取得實質性進展。

【同場加映】iM Cafe：港股彈完散 好友好心淡

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記者：林衛

中國 經濟

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