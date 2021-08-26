【騰訊700】騰訊：企鵝電競一直穩定運營 重啟及復活傳言不實（第二版）

▲ 【騰訊700】虎牙鬥魚合併叫停後 騰訊重啟企鵝電競產品中心

內地界面新聞報道，自監管部門於7月中叫停虎牙及鬥魚合併之後，騰訊 （00700） 重新成立企鵝電競產品中心，負責企鵝電競產品研發及營運推廣工作。報道指，考慮到國家監管政策，及資金投入回報後，騰訊在控股虎牙後，相信很大可能不會收購鬥魚，而將企鵝電競復活，可保證騰訊在遊戲產業的下游直播平台有足夠的影響力。

騰訊回應表示，企鵝電競一直處於穩定運營中，並非新成立的團隊。關於重啟及復活的相關傳言並不屬實。

劉熾平料更多監管法規將出台，詳見【下一頁】

報道指，企鵝電競產品中心總經理為黃凌冬，將直接向騰訊高級副總裁馬曉軼匯報，黃凌冬並兼任董事長職位。騰競體育聯席CEO、《英雄聯盟》品牌負責人金亦波將擔任中心助理總經理職位，向黃凌冬匯報。

2019年，騰訊互娛為了協調虎牙和鬥魚愈演愈烈的「內耗」，在內部成立遊戲直播業務部，由殷婷擔任總經理職位。這個部門的主要任務就是平衡虎牙、鬥魚和企鵝電競三家的內耗，限制平台之間天價無序挖角主播的行為。不過，是次調整中，遊戲直播業務部將被撤銷，相關組織及團隊平移至企鵝電競產品中心等。

（第二版更新騰訊回應）

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