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退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人

環球社會熱點 11:09 2021/08/26

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下周二（31日）為各國撤離阿富汗的最後限期，英美等國加緊安排包機撤僑。有前退役英兵獲眾籌動用私人飛機，希望帶200隻貓狗撤離阿富汗。英國國防大臣華禮仕不滿寵物比處於險境的民眾更早撤離，但最終同意為退役英兵的包機安排時段起飛撤離。

阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲 【下一頁】

法辛（Paul Farthing）曾於英國海軍服役，他在阿富汗期間成立名為「Nowzad」的慈善機構收容動物。塔利班佔領阿富汗後，法辛與「Nowzad」的工作人員都獲准乘坐英國皇家空軍的撤僑航班，而不包括任何動物。

法辛希望帶同收容所的140隻狗及60隻貓撤離，支持者眾籌安排一架A330私人飛機飛往阿富汗首都喀布爾，協助撤離法辛與「Nowzad」的工作人員和動物。

但華禮仕（Ben Wallace）堅持，撤離行動的重點是要讓人們安全進出機場，而當局應該優先安排滯留當地的數千人撤離而非動物。

阿富汗撤離限期將至 美國承諾以後繼續幫人走 【下一頁】

華禮仕為此遭受外界批評，在周三（25日）的態度開始軟化。華禮仕於社交媒體Twitter表示，如法辛與工作人員能帶同動物順利抵達機場，他願意為包機安排時段撤離。

英國天空電視台引述華禮仕指，現時阿富汗有部分深感絕望的人面臨威脅，即使他可能會引起部分人的不滿，但他始終不希望安排寵物而非人優先撤離。

法辛曾表示會將這批寵物安置在包機貨艙，包機可乘坐約250人。一旦他順利安置所有職員，餘下空位將會安排英國當局批准撤離的人上機。

責任編輯：鄭錦玲

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