  • 31°C
香港時間 : 2021826日 (四) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公

股市 11:17 2021/08/26

分享：

【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公

恒大 （03333） 賣盤再有新消息，內媒《第一財經》引述消息人士透露，越秀地產 （00123） 已出手接盤恒大在本港的總部大樓，即位於灣仔的「中國恒大中心」，但報道未有交代交易詳情。據早前市場消息，恒大或以105億港元出售中國恒大中心，較2016年恒大入手價125億元低。

本報正向越秀查詢事件。

內媒亦指，廣州城投、越秀地產等擁有國資背景的企業已開始接手部分恒大項目，例如恒大位於廣州番禺的大球場及配套公寓已出售予廣州城投。

恒大向越秀地產洽售灣仔總部傳近尾聲  越秀：過兩天才有結果，可見【下一頁】

內媒《第一財經》報道，有消息人士透露，越秀地產（00123）已出手接盤了恒大在本港的總部大樓。

報道也指，恒大計劃將部分員工及部門從深圳遷回廣州，相關部門主要以董事局主席許家印為中心的職能部門，如資金財務、投資、工程以及需要隨時服務於董事局的相關部門和人員。報道引述知情人士表示，把部分核心部門及員工遷移到廣州，主要考慮到未來一段時間內，方便與廣東省相關部門的工作對接。

恒大其後回應指，網上流傳關於恒大將部分員工及部門遷回廣州的消息不實，但未有否認越秀接盤恒大在本港的總部大樓的消息。

恒大系續跌，至11時06分，中國恒大跌4.8%，現報4.34元；恒大物業 （06666） 最新報5.74元，跌5.74元；恒大汽車 （00708） 跌19.5%，報5.13元。

相關文章﹕

【恒大盈警】中國恒大料上半年淨利潤跌29%至39% 房地產開發業務虧損40億

【小米造車】小米披露首項電動車相關收購　6億港元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　

【恒大3333】恒大傳蝕讓元朗和生圍大型住宅項目　意向價80億元

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 恒大 恒大物業（06666） 越秀地產（00123） 恒大汽車（00708） 越秀

上一篇文章

【恒大盈警】恒大料上半年淨利潤跌29%至39%　恒大系全挫、恒大汽車插20%

下一篇文章

【港交所交易】期指夜市昨疑出現交易確認問題　港交所﹕正調查事件、今正常運行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【快手業績】快手績後曾挫逾一成　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
【快手業績】快手績後曾挫逾一成　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」