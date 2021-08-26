▲ 【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓 恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公

恒大 （03333） 賣盤再有新消息，內媒《第一財經》引述消息人士透露，越秀地產 （00123） 已出手接盤恒大在本港的總部大樓，即位於灣仔的「中國恒大中心」，但報道未有交代交易詳情。據早前市場消息，恒大或以105億港元出售中國恒大中心，較2016年恒大入手價125億元低。

本報正向越秀查詢事件。

內媒亦指，廣州城投、越秀地產等擁有國資背景的企業已開始接手部分恒大項目，例如恒大位於廣州番禺的大球場及配套公寓已出售予廣州城投。

恒大向越秀地產洽售灣仔總部傳近尾聲 越秀：過兩天才有結果，可見【下一頁】

▲ 內媒《第一財經》報道，有消息人士透露，越秀地產（00123）已出手接盤了恒大在本港的總部大樓。

報道也指，恒大計劃將部分員工及部門從深圳遷回廣州，相關部門主要以董事局主席許家印為中心的職能部門，如資金財務、投資、工程以及需要隨時服務於董事局的相關部門和人員。報道引述知情人士表示，把部分核心部門及員工遷移到廣州，主要考慮到未來一段時間內，方便與廣東省相關部門的工作對接。

恒大其後回應指，網上流傳關於恒大將部分員工及部門遷回廣州的消息不實，但未有否認越秀接盤恒大在本港的總部大樓的消息。

恒大系續跌，至11時06分，中國恒大跌4.8%，現報4.34元；恒大物業 （06666） 最新報5.74元，跌5.74元；恒大汽車 （00708） 跌19.5%，報5.13元。

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編輯﹕賴奕羚