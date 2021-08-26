佳兆業集團中期業績營業額及溢利持續增長 「三條紅線」提前全部達標

建基於深圳及以深耕粵港澳大灣區為戰略核心的中國綜合房地產企業–佳兆業集團控股有限公司（「佳兆業」或「本集團」；股份代號：1638）公佈其截至二零二一年六月三十日止六個月（「期內」）之中期業績。

數字營銷助力銷售去化

在線成交同比增長124%。

成立數字營銷事業部，在抖音、微信視頻號等平台搭建新媒體矩陣，以短視頻、直播等方式與年輕購房客群互動，拓展誠意客戶。

推出「佳兆業京東房產旗艦店」，聯動全新微信小程序「置業佳」，為客戶提供更便捷的在線看房購房服務。

通過多元化渠道補充土地儲備，繼續深化大灣區佈局

本年度本集團於全國範圍合共獲得15幅地塊，應佔計容建築面積約為2.46百萬平方米。

土地收購權益代價約人民幣25,215百萬元。

按收購土地權益代價計，大灣區佔整體新增土地的63% 。

集團於全國51個城市合共擁有233個房地產項目，土地儲備達約3,110萬平方米；其中大灣區土地儲備約1923萬平方米，佔本集團整體土地儲備的61.8%。

大灣區城市中，深圳及廣州作為本集團多年來深耕的重點市場，土地儲備佔比達大灣區市場的35.3%。

城市更新轉化支持優質低成本土儲補充

期內集團成功轉化位於深圳、廣州、湛江的3個城市更新項目，轉化可售面積約112.5萬平方米，轉化可售貨值約人民幣727億元。

按期內新增土地的權益代價來計，通過城市更新供應的土地佔本集團整體的土地供應的約41.3%，這為集團補充低成本的土地儲備提供了重要的渠道。

截至二零二一年六月三十日，佳兆業仍有逾213個城市更新項目尚未納入本集團的土地儲備，佔地面積約5,370萬平方米。其中，新增項目15個，大部分位於大灣區。

本集團城市更新團隊亦將繼續物色全國範圍內適宜佈局的城市，探索城市更新更多模式，尋求更多發展機遇。

「三條紅線」提前全部達標

推行「以收定支、先收後支、收大於支」，增強各業務單元的資金統籌能力和自我造血能力，嚴控負債規模，優化資本結構。

於二零二一年六月三十日，本集團現金及銀行存款（包括銀行存款、現金及銀行結餘及受限制現金）達人民幣487億元。

本集團扣除預收賬款（包括合同負債）的資產負債率下降至69.9%；淨負債率降低至93.7%，現金短債比（剔除受限制現金）則維持穩定於1.53倍，反映本集團的流動性充裕。

中國房地產行業近年來最大規模的交換及新發交易

境內市場：發行多種ABS和ABN資產支持專項計劃，以及長租公司債，發行金額合計人民幣18.37億，較去年同期大幅增長。

境外市場：積極債務管理有效的降低其融資壁壘及優債券化收益率曲線。

就二零二四年六月到期之30億美元優先票據完成交換及要約收購並發行5億美元二零二五年十一月到期優先票據。

增發四筆美元優先票據，亦通過現金要約收購、二級市場回購等方式，全期償還19億美元優先票據。

完成近年首度供股，集資逾25億港元。

境外國際評級機構穆迪投資者服務公司、標準普爾評級及惠譽國際評級給予本集團「B1」、「B」及「B」的發行人評級，展望均為「穩定」。

境內中誠信國際、聯合資信及大公國際分別給予本集團及佳兆業（深圳）「AA+」的主體評級。

發行一筆3億美元五年期可持續發展優先票據，有助於延長整體債務久期及降低短期還款壓力。

ESG承擔

發佈二零二零年度可持續發展報告，為首次獨立發佈可持續發展報告。

全球著名指數編製公司MSCI給予本集團「BB」的ESG評級。

ESG評級及研究公司Sustainalytics給予本集團18.7分的「低風險」評價，此得分在房地產行業處絕對領先地位。

以可持續發展融資推動綠色及具社會意義的項目，為環境、社會及企業管治方面可持續發展作出貢獻。

高品質人居產品

獲得柏林設計獎、紅點設計獎在內的15項國內外設計大獎。

展望未來，本集團主席兼執行董事郭英成先生表示：「預計全球主要經濟體將由衰退轉為弱復甦態勢，中國全年通脹可控，貨幣政策操作更加謹慎，經濟將逐步穩定復甦。中央堅持『房住不炒』的定位，通過實施房地產市場平穩健康發展長效機制，促進房地產與實體經濟均衡發展，有利於降低行業風險，優化行業競爭格局。

佳兆業集團將繼續準確把握地產行業發展周期，加快現有城市更新項目的轉化，為公司發展貢獻優質高利潤的項目，同時實施審慎的拿地策略，通過合作開發，實現優勢互補，降低投資風險，減少土地支出。在銷售端，公司將繼續加強銷售回款，通過線上線下聯動銷售，加速去化。在運營端，公司將進一步提升運營標準，持續做好產品研發和成本控制，加大科技創新，提升產品溢價能力。在融資端，公司將持續積極擴展融資渠道，持續優化債務結構及降低融資成本。

集團對於中國房地產行業的中長期發展依然持積極樂觀態度。一是城鎮化進程每年帶來新增的人口住房需求紅利；二是隨著消費升級、三孩政策推行，將持續帶來消費升級需求；三是佳兆業集團深耕大灣區，將持續分享大灣區及深圳先行示範區的政策紅利。集團作為城市更新領域的領先者，將獲得更為充足的戰略發展優勢，做到規模與利潤兼顧，穩步發展。」

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