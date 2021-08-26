【業績｜內房股】華潤置地半年核心盈利增18%、增派中期息0.208元　會審慎獲取收併購項目

▲ 潤地上半年實現簽約額1,648.0億元，同比增長48.7%，達成半年業績目標。

華潤置地 （01109） 上半年純利131.3億元（人民幣‧下同），按年升15%，每股基本盈利1.84元，派中期息每股0.173元（折合0.208港元），按年增加15%﹐以港元計則增23.8%。扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利99.1億元，按年增長18.3%。潤地全日微跌0.5%，收報27.45元。

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近期不少中小房企陷入資金鏈困難，問及會否洽談部份項目，管理層指，注意到市場出現很多收併購的機會，集團也將多元化拿地視為重要戰略舉措之一，集團會廣泛接觸、謹慎獲取，因無論在項目、資產包或公司都有許多風險。

潤地透露，收併購的跟進項目約76個，料年內可獲3至5個項目，貨值貢獻約100億至200億元。而正在跟進的混改項目有近10個，年內有望獲取1至2個項目，預計貨值貢獻約300至400億元。

對於拿地，管理層指，集團在上半年獲取的土地質量不俗，可售性物業利潤率在11.5%。下半年在穩地價的前提下，各地推出的土地價格或會下行，集團拿地會堅守量入為出、合理回報及穩健財務結構等原則。

上半年綜合營業額為737.4億元，按年增長63.8%。其中，開發物業營業額為609.3億元，按年增長69.4%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為82.8億元，按年增長63.4%。綜合毛利率為31.3%，按年跌2.2個百分點，主要因為開發物業毛利率下跌4個百分點至27.1%。

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下半年可售貨源約3540億元

潤地上半年實現簽約額1,648.0億元，同比增長48.7%，實現簽約面積963萬平方米，同比增加52.4%，達成半年業績目標。截至6月底止，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,369.5億元，其中已鎖定於下半年結算的開發物業營業額已達1,162.9億元。

潤地指，下半年可售貨源3540億元，其中一、二綫佔比高於86%，有信心可實現全年簽約目標。

上半年集團新增土儲計容面積838萬平方米。截至6月底，集團之總土地儲備達7,098萬平方米。

在舊改方面，集團預期未來1年內可轉化的土儲貨值約130億元。至於TOD項目，現時落地項目共有85個項目，規模超過3900萬平方米。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：吳敏芳

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