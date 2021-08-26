【業績｜內房股】華潤置地半年核心盈利增18%　增派中期息0.208港元

▲ 潤地上半年實現簽約額1,648.0億元，同比增長48.7%，達成半年業績目標。

華潤置地 （01109） 上半年純利131.3億元（人民幣‧下同），按年升15%，每股基本盈利1.84元，派中期息每股0.173元（折合0.208港元），按年增加15%﹐以港元計則增23.8%。扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利99.1億元，同比增長18.3%。

上半年綜合營業額為737.4億元，按年增長63.8%。其中，開發物業營業額為609.3億元，按年增長69.4%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為82.8億元，按年增長63.4%。綜合毛利率為31.3%，按年跌2.2個百分點，主要因為開發物業毛利率下跌4個百分點至27.1%。

潤地上半年實現簽約額1,648.0億元，同比增長48.7%，實現簽約面積963萬平方米，同比增加52.4%，達成半年業績目標。截至6月底止，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,369.5億元，其中已鎖定於下半年結算的開發物業營業額已達1,162.9億元。

上半年集團新增土儲計容面積838萬平方米。截至6月底，集團之總土地儲備達7,098萬平方米。

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編輯：吳敏芳