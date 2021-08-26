【港股市況】納指標指再創新高亞太區股市向上　美債息上升有利銀行股表現（不斷更新）

美股收市全線上升， 納指及標普500指數再創紀錄新高兼收市新高， 並連升第5日； 道指則連升第4日，有利外圍氣氛。美國10年期債息率上升，利銀行股，可留意滙豐 （00005） 表現。

【08：34】日韓股市早段上升，日股現升0.1%，韓股現升0.3%。

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【07：35】港股ADR與本港收市比較，造價普遍上升，港股ADR指數升26點。滙控 （00005） ADR折合港元計收報42.65元， 較本港收市升1.5%；騰訊 （00700） ADR收報473.96元，跌0.1%；小米 （01810） 收報26元，升2.6%。

【07：30】納指及標普500指數再創即市及收市新高，標指曾首次突破4500點水平。美國眾議院通過，將3.5萬億美元教育等社會投資，納入財政預算，亦利好大市。

美國10年期美債息升至1.34厘，銀行股跟隨美國國債孳息率上升，加上個別重磅科網股有買盤，美股支持向上重。

道指收市報35405點，升39點或0.1%；標準普爾500指數報4496點，升9點或0.2%；納指收報15,041點，升0.1%，升連續第三個交易日創收市新高。

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負任編輯：吳敏芳