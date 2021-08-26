【港股市況】恒指午後續跌逾300點　金川國際傳獲寧德時代洽購曾升9成 （不斷更新）

美股收市全線上升， 納指及標普500指數再創紀錄新高兼收市新高， 並連升第5日； 道指則連升第4日，有利外圍氣氛。美國10年期債息率上升。南韓央行加息，成為第一個加息的亞洲主要經濟體，亞股下跌。本港科技股中止近日反彈勢頭，多隻科技股盤中轉跌。

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【13：23】強勢股東岳 （00189） 再逆市破頂，現升6.8%﹐最新報24.45元，盤中高見24.65元，成交額7.3億元。

【13：20】石藥 （1093） 績後股價下跌，現跌逾3%，最新報10.14元，成交額1.92億元。

【業績︱藥股】石藥半年多賺32% 中期息增逾3成派8港仙

【13：05】彭博引述消息指，寧德時代（深：300750）據悉考慮以超過現時市價1.5倍收購金川國際 （02362） ，金川國際股價午後曾升9成高見2元，現升48.6%，最新報1.56元，成交額9920萬元。

【12：05】恒指全日跌369點或1.44%，午收25324點；科指半日跌2.4%，午收6303點。瑞聲 （02018） 半日挫12%，午收41.15元；快手 （01024） 跌9.8%，午收69.9元；京東健康 （06618） 回吐，跌6.3%，午收71.05元。

【12：00】恒指中午跌369點報25324點。

【11：31】恒指跌幅略收窄，多隻藍籌股下挫，瑞聲 （02018） 跌近一成，為表現最差藍籌，申洲 （02313） 跌逾4%，最新報163.3元；藥明 （02269） 現跌4.7%，最新報115.4元。

【11：00】港股跟隨A股及外圍轉弱，突挫逾300點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，小米 （01810） 現跌3.6%，最新報24.45元，成交額33.9億元。

【10：33】奈雪的茶 （02150） 中期虧損擴大，但股價仍照彈一成，最新報11.24元，升9.3%，盤中高見11.36元，成交額3741萬元。該股中期虧損43.21億元人民幣，去年同期虧損約7448萬元，每股虧損3.9元，不派中期息。

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【10：26】芯片龍頭企業台積電（美：TSM）明年料將加價，有利行業毛利率改善，消息帶動外圍芯片股造好，本港芯片同受惠。中芯 （00981） 升近3%、華虹半導體 （01347） 升逾6%。

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【10：23】恒大 （03333） 發盈警，該股今日繼續尋底，現報5.5%，最新報4.31元，成交額7627萬元。

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【10：20】電視廣播 （00511） 續錄虧損，股價今早捱沽，現跌6%，最新報6.61元，盤低見6.56元，成交額226萬元。

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【10：14】農夫山泉 （09633） 績後股造好，現升6.8%，最近報42元，成交額3.3億元。農夫山泉上半年多賺40.1%至40.13億元人幣；每股基本盈利0.36人幣，不派中期息。農夫山泉表示，經營情況基本恢復正常，但下半年仍有諸多不確定因素。

【10：12】蒙牛 （02019） 績後破頂，曾升近7%，高見46.8元，現升5.8%，報46.35元，成交額3.4億元。

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【10：01】恒指反覆曾跌轉升，高見25706點，但升勢未能維持，科技股反彈乏力，AMT升不足1%。

【09：45】瑞聲 （02018） 股價下挫，今早曾跌近9%，最低見42.7元，現跌7.4%，報43.4元。瑞信指，瑞聲第二季盈利低於，降目標價6%至59.2元，評級維持「跑贏大市」。

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【09：35】大市反彈乏力，曾跌135點低見25538點，後跌幅收窄，現於25600點附近爭持。快手 （01024） 今早曾跌12.5%，低見67.8元，最新報71.8元，跌7.4%。

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【09：20】恒指低開20點報25674點。

【09：00】蘇創燃氣 （01430） 獲華潤燃氣 （01193） 提私有化，股東可以選擇現金每股作價2.5元，較蘇創燃氣停牌前溢價2.9%，或換取新成立的控股公司股份，最高涉資約23.8億元。蘇創燃氣今日復牌。

【08：34】日韓股市早段上升，日股現升0.1%，韓股現升0.3%。

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【業績｜內需股】農夫山泉上半年盈利增40% 毛利率升1個百分點

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【07：35】港股ADR與本港收市比較，造價普遍上升，港股ADR指數升26點。滙控 （00005） ADR折合港元計收報42.65元， 較本港收市升1.5%；騰訊 （00700） ADR收報473.96元，跌0.1%；小米 （01810） 收報26元，升2.6%。

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【07：30】納指及標普500指數再創即市及收市新高，標指曾首次突破4500點水平。美國眾議院通過，將3.5萬億美元教育等社會投資，納入財政預算，亦利好大市。

美國10年期美債息升至1.34厘，銀行股跟隨美國國債孳息率上升，加上個別重磅科網股有買盤，美股支持向上重。

道指收市報35405點，升39點或0.1%；標準普爾500指數報4496點，升9點或0.2%；納指收報15,041點，升0.1%，升連續第三個交易日創收市新高。

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負任編輯：吳敏芳