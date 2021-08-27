  • 28°C
香港時間 : 2021827日 (五) 06:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）

股市 04:51 2021/08/27

分享：

儲局年會即將開始，儲行官員率先放鷹，指應開始收水，美股偏軟，美債息微升至1.349厘，夜期跌14點，收報25403點。港股ADR指數跌52點。

即睇港股ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2
ADR 折算港元 較港收市價變幅 相當於恒指變幅
滙豐ADR 42.00 -0.3% -6
美團ADR 226.80 0.0% 0
騰訊ADR 466.93 -1.0% -18
阿里巴巴美股 160.85 -0.8% -19
小米ADR 24.76 +1.3% +11

港股動力欠奉，恒指全日跌278點或1.1%，收報25415點，全日主板成交約1385.8億元。北水連續兩日走資，今日走資加度擴大至32.5億元，資金流出體育用品股，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 分別有8.4億及3.5億元淨流出，中移動 （00941） 有7億元淨流出。

北水資金流向：

    點擊圖片放大

美股收市全線上升，  納指及標普500指數再創紀錄新高兼收市新高， 並連升第5日； 道指則連升第4日，有利外圍氣氛。美國10年期債息率上升。南韓央行加息，成為第一個加息的亞洲主要經濟體，亞股下跌。本港科技股中止近日反彈勢頭，多隻科技股盤中轉跌。

【加息】韓國央行加息0.25厘　亞太區首個主要經濟疫情下加息

圖看焦點股份

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

    點擊圖片放大
    +21
    +20

【03：00】夜期跌14點，收報25403點

【23：28】夜期升19點

【18：15】恒指夜期跌14點，報25403點，低水13點。

【16：10】大市尾市跌幅收窄，恒指全日跌278點收25415點，科指全日跌1.9%，收6337點，大市成交額1386億元。瑞聲 （02018） 挫一成，收42.15元，是表現最差藍籌、申洲 （02313） 、石藥 （1093） 績後股價受壓，分別跌5%及4%。小米 （01810） 業績勝預期，股價照跌3.6%、招行 （03968） 跌4%，收65.35元。

另外，寧德時代（深：300750）相關負責人澄清，收購金川國際 （02362） 10%股份的傳聞不屬實，金川國際升幅收窄，全日僅升16.2%，收1.22元，該股曾飈9成。比亞迪 （01211） 跌3.8%，收256.4元。

【16：00】恒指U盤前跌293點報25401點。

【15：57】中移動 （00941） 現跌逾2%，最新報47.55元；聯通 （00762） 及中電信 （00728） 亦逾跌1%至2%。

【15：54】安踏 （02020） 續跌，今日再跌近3%，最新報154.1元，成交額17.3億元。

【15：42】恒指跌幅略收窄，現跌340點報25354點。

【15：24】寧德時代（深：300750）相關負責人澄清，收購金川國際 （02362） 10%股份的傳聞不屬實，金川國際升幅進一步收窄，現升17.1%，報1.23元，成交額5.9億云。

【15：11】招行 （03968） 現跌逾半成，最新報64.85元，成交額11.2億元。

【14：33】平保 （02318） 股價尋底，現跌2.8%，最新報61.7元，盤中低見61.55元，創52周低，成交額11億元。

【13：53】申洲國際  （02313） 績後跌幅擴大，現跌8%，最新報157.3元，盤中低見156.4元，成交額8.5億元。

【業績︱藍籌股】申洲國際上半年少賺11.4%　中期息反增18%至1.06元

【13：47】外地傳媒報道，恒大汽車有意出售旗下瑞典國家電動汽車（NEVS）51%股權，以及瑞
典的廠房及相關資產，有指小米 （01810） 有意接手相關股權及業務。恒大汽車股價今日再急瀉，現跌18.7%﹐最新報5.18元，成交額4.1億元。

【13：28】勝獅貨櫃  （00716） 績後股價受壓，現跌一成，最新報1.13元。該股早段造好，中午收市前仍升約4%。

該公司上半年按年扭虧為盈，錄得純利5929.3萬美元，去年同期則虧損533.1萬美元，派中期息每股7港仙

【業績】勝獅貨櫃上半年虧轉盈、派息7仙　績後股價反轉跌插近一成

【13：25】金川國際 （02362） 升幅急收窄，現升3成，最新報1.37元，該股中午開市初段曾升9成。

【13：23】強勢股東岳 （00189） 再逆市破頂，現升6.8%﹐最新報24.45元，盤中高見24.65元，成交額7.3億元。

【13：20】石藥 （1093） 績後股價下跌，現跌逾3%，最新報10.14元，成交額1.92億元。

【業績︱藥股】石藥半年多賺32%　中期息增逾3成派8港仙

【13：05】彭博引述消息指，寧德時代（深：300750）據悉考慮以超過現時市價1.5倍收購金川國際 （02362） ，金川國際股價午後曾升9成高見2元，現升48.6%，最新報1.56元，成交額9920萬元。

【12：05】恒指全日跌369點或1.44%，午收25324點；科指半日跌2.4%，午收6303點。瑞聲 （02018） 半日挫12%，午收41.15元；快手 （01024） 跌9.8%，午收69.9元；京東健康 （06618） 回吐，跌6.3%，午收71.05元。

【12：00】恒指中午跌369點報25324點。

【11：31】恒指跌幅略收窄，多隻藍籌股下挫，瑞聲 （02018） 跌近一成，為表現最差藍籌，申洲 （02313） 跌逾4%，最新報163.3元；藥明 （02269） 現跌4.7%，最新報115.4元。

【11：00】港股跟隨A股及外圍轉弱，突挫逾300點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，小米 （01810） 現跌3.6%，最新報24.45元，成交額33.9億元。

【10：33】奈雪的茶 （02150） 中期虧損擴大，但股價仍照彈一成，最新報11.24元，升9.3%，盤中高見11.36元，成交額3741萬元。該股中期虧損43.21億元人民幣，去年同期虧損約7448萬元，每股虧損3.9元，不派中期息。

【業績】奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2%　料未來人力租金成本趨降　早段升8%

【10：26】芯片龍頭企業台積電（美：TSM）明年料將加價，有利行業毛利率改善，消息帶動外圍芯片股造好，本港芯片同受惠。中芯 （00981） 升近3%、華虹半導體 （01347） 升逾6%。

【芯片大戰】台積電芯片代工費傳加價一成　三星宣布16,000億港元投資芯片AI生科

【10：23】恒大 （03333） 發盈警，該股今日繼續尋底，現報5.5%，最新報4.31元，成交額7627萬元。

【恒大盈警】中國恒大料上半年淨利潤跌29%至39% 房地產開發業務虧損40億

【10：20】電視廣播 （00511） 續錄虧損，股價今早捱沽，現跌6%，最新報6.61元，盤低見6.56元，成交額226萬元。

【電視廣播TVB】TVB 半年虧損2.84億元　按年收窄3.3%　myTV SUPER盈轉虧

【10：14】農夫山泉 （09633） 績後股造好，現升6.8%，最近報42元，成交額3.3億元。農夫山泉上半年多賺40.1%至40.13億元人幣；每股基本盈利0.36人幣，不派中期息。農夫山泉表示，經營情況基本恢復正常，但下半年仍有諸多不確定因素。

【10：12】蒙牛 （02019） 績後破頂，曾升近7%，高見46.8元，現升5.8%，報46.35元，成交額3.4億元。

【業績│零售股】蒙牛乳業上半年多賺逾1.43倍　受惠內地營養健康意識提高、今高開3.5%

【10：01】恒指反覆曾跌轉升，高見25706點，但升勢未能維持，科技股反彈乏力，AMT升不足1%。

【09：45】瑞聲 （02018） 股價下挫，今早曾跌近9%，最低見42.7元，現跌7.4%，報43.4元。瑞信指，瑞聲第二季盈利低於，降目標價6%至59.2元，評級維持「跑贏大市」。

【瑞聲業績】瑞聲科技半年多賺1.9倍　管理層：繼續尋找車載鏡頭投資機會及合作伙伴、股價曾跌近9%

【09：35】大市反彈乏力，曾跌135點低見25538點，後跌幅收窄，現於25600點附近爭持。快手 （01024） 今早曾跌12.5%，低見67.8元，最新報71.8元，跌7.4%。

【快手業績】快手次季收入、經調整虧損同勝預期　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現

【09：20】恒指低開20點報25674點。

【09：00】蘇創燃氣 （01430） 獲華潤燃氣 （01193） 提私有化，股東可以選擇現金每股作價2.5元，較蘇創燃氣停牌前溢價2.9%，或換取新成立的控股公司股份，最高涉資約23.8億元。蘇創燃氣今日復牌。

【08：34】日韓股市早段上升，日股現升0.1%，韓股現升0.3%。

【業績｜內房股】華潤置地半年核心盈利增18%　增派中期息0.208港元

【業績｜內需股】農夫山泉上半年盈利增40%　毛利率升1個百分點

【恒大盈警】中國恒大料上半年淨利潤跌29%至39% 房地產開發業務虧損40億

【業績│零售股】蒙牛乳業上半年多賺逾1.43倍　受惠內地營養健康意識提高

【小米造車】小米：仍評估調研小米汽車落地地點 購深動科技加速無人駕駛研發

【07：35】港股ADR與本港收市比較，造價普遍上升，港股ADR指數升26點。滙控 （00005） ADR折合港元計收報42.65元， 較本港收市升1.5%；騰訊 （00700） ADR收報473.96元，跌0.1%；小米 （01810） 收報26元，升2.6%。

    點擊圖片放大

【07：30】納指及標普500指數再創即市及收市新高，標指曾首次突破4500點水平。美國眾議院通過，將3.5萬億美元教育等社會投資，納入財政預算，亦利好大市。

美國10年期美債息升至1.34厘，銀行股跟隨美國國債孳息率上升，加上個別重磅科網股有買盤，美股支持向上重。

道指收市報35405點，升39點或0.1%；標準普爾500指數報4496點，升9點或0.2%；納指收報15,041點，升0.1%，升連續第三個交易日創收市新高。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

負任編輯：吳敏芳

港股ADR 港股 美股 標準普爾500指數 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【儲局央行年會】鮑威爾發言前　三聯儲局官員搶先表態支持縮減買債（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【恒大3333】越秀地產據報已接盤恒大香港總部大樓　恒大否認許家印從深圳遷回廣州辦公
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR下跌　小米ADR回順　夜期跌14點　北水走資逾32億（不斷更新）
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘
【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘