投資者備戰儲局年會 美債息走高

▲ 美債息周三上漲，投資者為聯儲局年會做好準備。（法新社資料圖片）

美債息周三上漲，投資者為聯儲局年會做好準備。本港時間今晨2時30分，10年期美債息升5點子至1.341厘；30年期債息亦升5點子，至1.958厘。儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)定於美東時間周五上午10點發表講話，投資者將聽取關於央行何時縮減每月1200億美元債券購買計劃的任何細節。

聯儲局一年一度的傑克遜霍爾研討會（ Jackson Hole symposium）將於周四拉開帷幕，該會議聚集來自世界各地的中央銀行家。

鮑威爾定於美東時間周五上午10點發表講話，投資者將聽取關於央行何時縮減每月1200億美元債券購買計劃的任何細節。

國泰君安全球顧問公司(State Street Global Advisors)歐洲、中東和非洲地區SPDR ETF策略與研究主管Antoine Lesne告訴CNBC，基於經濟數據的改善，他認為聯儲局可以開始談論縮減計劃，但這將成為9月政策會議上更多的討論。

Antoine Lesne認為，加息仍然是一個漫長的過程，絕對不是2021年的故事，更像是2022年的故事，而縮減政策將更多地在今年年底到來。

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編輯：李勝君

