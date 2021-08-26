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達美航空提高未接種疫苗員工的健康保險費

股市 00:59 2021/08/26

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美國達美航空將於11月起，向沒接種新冠疫苗的員工收取每月200美元，以抵銷醫療成本的部分費用。（法新社資料圖片）

美國達美航空公司（Delta Air Lines）首席執行官Ed Bastian周三通知員工，從11月1日起，未接種新冠疫苗員工的健康保險費將每月增加200美元，理由是為因感染新冠住院的員工支付高昂的費用。

達美航空表示，未接種新冠疫苗的員工還將面臨其他限制，包括立即生效的室內口罩規定和從9月12日開始的每周新冠檢測。

Bastian在一份員工備忘錄中說，「感染新冠的達美航空員工的平均住院費用為50000美元，200美元附加費對於解決不接種疫苗員工給公司帶來的財務風險是必要的。自B.1.617.2新冠變種出現以來的最近幾周，所有因新冠住院的達美航空員工都沒有完成疫苗接種。」

達美航空還表示，從9月30日起，「根據州和地方法律，新冠薪酬保護將僅提供給已完全接種疫苗但經歷突破感染的人。」

Bastian表示，達美航空約75,000名員工中約有75%已經接種了新冠疫苗，「Delta變體的肆虐意味著我們需要讓更多的人接種疫苗，並且盡可能接近100%。」

達美航空今年早些時候開始，要求新員工接種新冠疫苗。

航空業一直是受新冠疫情影響最嚴重的行業之一，西南航空、美國航空等航空企業表示，Delta變體的傳播已經對近期的行業復甦產生影響。

【新冠疫苗】紐約市強制教師接種 取消每周檢測

【輝瑞疫苗】美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版）

【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先

編輯：李勝君

 

 

美股 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 疫苗 口罩 疫情 航空業 航空 達美航空

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