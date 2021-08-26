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【開市9點半】小米上季經調整盈利升87%創新高　快手承認監管對收入有影響

股市 06:45 2021/08/26

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（1）小米  （01810） 業績勝預期，收入和經調整淨利潤創單季歷史新高，全球智能手機市場份額首次超越蘋果（美：AAPL），造車亦有進展，宣布收購自動駕駛技術公司深動科技（Deepmotion）。小米集團總裁王翔稱，收購深動科技可以縮短自動駕駛的上市時間。

即睇開市9點半重點：

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【小米造車】小米：仍評估調研小米汽車落地地點 購深動科技加速無人駕駛研發

【小米業績】小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升87%勝預期

（2）快手 （01024） 虧損擴大，管理層承認監管對集團收入產生一定影響。

【快手業績】快手次季收入、經調整虧損同勝預期　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現

（3）交銀洪灝反駁外國投資者「不可投資」論，並解釋共同富裕的概念。

【共同富裕】交銀洪灝：不同意海外投資者指中國「不可投資」　關注恒指長期價值

（4）女股神Cathie Wood連月沽出中概股後，改口風稱對中國的樂觀程度高於悲觀。

【科技股女股神】Cathie Wood：對中國樂觀程度高於悲觀　相信政府不是要阻止科技發展（附短片）

（5）龍湖  （00960） 首席執行官邵明曉指，完全地擁抱政府對行業的指引。

【業績｜內房股】龍湖上半年多賺17%　管理層：有信心毛利率維持在25%以上（第二版）

（6）碧桂園服務  （06098）  收費管理面積達到6.44億平方米，首次披露商業運營服務收入，上半年錄得1.4億元。

【業績｜物管股】碧桂園服務半年多賺61%　目標5年商業運營服務營收突破100億人幣

（7）農夫山泉  （09633） 毛利率有所上升。

【業績｜內需股】農夫山泉上半年盈利增40%　毛利率升1個百分點

（8）奈雪的茶  （02150） 單店經營利潤率為19.2%，較去年升7個百分點，較2019年亦升3個百分點。

【業績】奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2%　料未來人力租金成本趨降

（9）電視廣播（00511，TVB）還未擺脫虧損情況。

【電視廣播TVB】TVB 半年虧損2.84億元　按年收窄3.3%　myTV SUPER盈轉虧

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 業績公布 小米集團－W（01810） 電視廣播（00511） 奈雪的茶（02150） 藍月亮集團（06993） 龍湖集團（00960） Cathie Wood 快手—W（01024）

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