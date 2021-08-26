【開市9點半】小米上季經調整盈利升87%創新高　快手承認監管對收入有影響

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【ET財經早點1分鐘】儲局年會前債息美股齊升 小米業績佳ADR高3%
（1）小米 （01810） 業績勝預期，收入和經調整淨利潤創單季歷史新高，全球智能手機市場份額首次超越蘋果（美：AAPL），造車亦有進展，宣布收購自動駕駛技術公司深動科技（Deepmotion）。小米集團總裁王翔稱，收購深動科技可以縮短自動駕駛的上市時間。
即睇開市9點半重點：
【小米造車】小米：仍評估調研小米汽車落地地點 購深動科技加速無人駕駛研發
【小米業績】小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升87%勝預期
（2）快手 （01024） 虧損擴大，管理層承認監管對集團收入產生一定影響。
【快手業績】快手次季收入、經調整虧損同勝預期 管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
（3）交銀洪灝反駁外國投資者「不可投資」論，並解釋共同富裕的概念。
【共同富裕】交銀洪灝：不同意海外投資者指中國「不可投資」 關注恒指長期價值
（4）女股神Cathie Wood連月沽出中概股後，改口風稱對中國的樂觀程度高於悲觀。
【科技股女股神】Cathie Wood：對中國樂觀程度高於悲觀 相信政府不是要阻止科技發展（附短片）
（5）龍湖 （00960） 首席執行官邵明曉指，完全地擁抱政府對行業的指引。
【業績｜內房股】龍湖上半年多賺17% 管理層：有信心毛利率維持在25%以上（第二版）
（6）碧桂園服務 （06098） 收費管理面積達到6.44億平方米，首次披露商業運營服務收入，上半年錄得1.4億元。
【業績｜物管股】碧桂園服務半年多賺61% 目標5年商業運營服務營收突破100億人幣
（7）農夫山泉 （09633） 毛利率有所上升。
【業績｜內需股】農夫山泉上半年盈利增40% 毛利率升1個百分點
（8）奈雪的茶 （02150） 單店經營利潤率為19.2%，較去年升7個百分點，較2019年亦升3個百分點。
【業績】奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2% 料未來人力租金成本趨降
（9）電視廣播（00511，TVB）還未擺脫虧損情況。
【電視廣播TVB】TVB 半年虧損2.84億元 按年收窄3.3% myTV SUPER盈轉虧
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半