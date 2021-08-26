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【恒大盈警】恒大料上半年淨利潤跌29%至39%　恒大系全挫、恒大汽車插20%

股市 11:21 2021/08/26

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恒大預計上半年淨利潤跌最多39%

中國恒大 （03333） 發盈警，預期截至6月底半年的淨利潤錄得90億至105億元人民幣，較去年同期下降29%至39%。恒大解釋，上半年利潤下降主要是由於房地產銷售價格下降及費用上升所導致。

恒大系股價全綫下挫，恒大跌6.4%，報4.27元，恒大物業 （06666） 跌3.1%，報5.71元，恒騰網絡 （00136） 跌逾7%，報3.56元。

恒大汽車 （00708） 跌幅更厲害，跌逾20%，報5.05元，創去年5月新低，市值跌破500億元。值得留意是，早前有報道指小米 （01810） 有意洽購恒大汽車股份，但小米周三（25日）公布中期業績時，未有提及相關交易。

恒大傳蝕讓元朗和生圍大型住宅項目　意向價80億元【下一頁】

上半年恒大利潤主要構成為房地產開發業務虧損約40億元人民幣，恒大汽車虧損約48億元人民幣，出售集團所持有的恒騰網絡部分股份及持有其剩餘股份按市價估值的盈利合計約185億元人民幣。

恒大預計於8月31日公佈截至6月底半年業績。

相關文章：

【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元

【恒大3333】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 業績公布 盈警 恒騰網絡（00136） 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）

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【騰訊700】虎牙鬥魚合併叫停後　騰訊重啟企鵝電競產品中心

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