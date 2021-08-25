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【新股IPO】私募基金TPG擬計劃在美國上市　傳已聘大摩高盛任保薦人

股樓投資 23:18 2021/08/25

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美國著名私募基金TPG傳計劃在美國上市，並已委任摩根大通及高盛為保薦人，惟有指，TPG仍未有最終定案，意味計劃仍有變數。另據外國媒體報道指，TPG準備未來數周提交文件，向美國監管部門申請在當地上市，預計年底前掛牌，公司估值有望達100美元。

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有關TPG的上市消息已非新聞，此前就盛傳TPG有意透過與空白支票公司（Blank Check CompanY）合併，在美國上市。

延伸閱讀：大行對高鑫零售評級及目標價

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TPG現時管理近1000億美元資產，近年以早期投資科網行業公司，例如Uber和Airbnb，再在上市後賺取巨額回報聞名。

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

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記者：張以正

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 私募基金 港股 IPO

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