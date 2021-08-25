【業績｜內需股】藍月亮上半年轉虧4390萬元　預期下半年毛利率改善

藍月亮 （06993） 公布，上半年轉蝕4390萬元，去年同期賺3.02億元；不派中期息。期內，收入倒退3.3%至23.55億元。毛利率大跌10.5個百分點至53.5%。

集團指，計劃進一步改善銷售及分銷網絡以增加產品滲透。於線下業務方面，擬進一步加強對分銷網絡的資源分配，以及改善採購及存貨管理，藉以為本地社區的消費者提供更佳的服務，加大對中國所有大型城市的市中心地區乃至縣、鎮及村的深入滲透，預計整體的業務布局將於2021年7至9月完成結構性優化。

線上業務方面，計劃進一步強化與主要電商平台的合作關係，以及把握新興平台（包括線上直播電商及生鮮電商平台）的機會。

集團指，於2021年上半年錄得虧損，但預期下半年財務狀況可以得到改善。隨着銷售及分銷網絡持續壯大，加上預期原材料成本穩定，目標為提升營運效益，以及更有效地控制營運成本水平。此外，集團預期給予銷售渠道的折扣將逐步減少至正常水平，預期毛利率可於2021年下半年改善。

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編輯：區嘉俊