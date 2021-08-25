【業績│生物科技股】信達生物半年虧損擴大至11.8億元 收入按年增97%

▲ 信達生物半年虧損擴大至近12億元人民幣。

信達生物 （01801） 公佈，截至6月底半年收入為19.4億元（人民幣，下同），按年升97%，虧損由去年同期的6億元擴大至11.75億元。其中，集團產品收入倍增至18.55億元，主要由主導產品「達伯舒」（信迪利單抗注射液）增長，以及去年下半年推出三項抗體藥物以及今年6月一項新獲批的藥物貢獻的收入帶動。

期內，信達生物研發開支達到10.4億元，按年增加29%，主要用於處於後期開發階段產品及優先發展產品的臨床試驗，以進一步擴大現有產品系列的適應症，以及臨床前的產品開發。

信達生物近兩年多款新產品上市，集團上半年銷售及市場推廣開支為11.4億元，按年增加超過1.5倍，佔產品收入由去年同期的48.5%上升至61.3%，主要因已上市產品「達伯舒」、「達攸同」、「蘇立信」、「達伯華」的商業化活動更為廣泛，銷售及市場推廣團隊由去年底的1284名僱員擴增至6月底的2117名。

信達生物指，預計於今年底至明年初向藥監局提交「達伯舒」用作治療另外三種主要適應症的新藥申請。同時就IBI-376（PI3K抑制劑）及IBI-326（BCMA CAR-T）提交新藥申請。此外，公司預計至今年底，產能將由2.4萬升擴大至6萬升。

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編輯：陳健婷