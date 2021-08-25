▲ 【業績｜內房股】美的置業上半年賺21.55億人幣 按年增6.5% 淨負債率為58.2% 按年降

美的置業 （03990） 公布上半年業績，期內收入約330.39億元（人民幣，下同），按年增57.8%；純利約21.55億元，按年升6.5%；每股盈利約1.75元，不派中期息。

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上半年總合約銷售金額約825.9億元，按年增71.3%，已實現年度目標的55%，相應已售建築面積約686.6萬平方米。期內銷售均價按年增9.3%至每平方米1.20萬元。其中一線、強二線城市的合約銷售金額佔比達39.9%，滬蘇、浙閩以及珠三角區域的合約銷售金額佔比達69.2%。

美的置業有息負債總額571.21億元，按年跌2.6%；淨負債率為58.2%，較去年底下降21個百分點。

美的置業稱，期內集團保持審慎克制的態度，將回款的40%用於獲取土地，其中90%以上的資源投放在二線及以上城市，新增土地儲備總建築面積約318萬平方米。截至6月底，集團共有339個物業開發項目，其中通過合營企業及聯營公司參與103個項目，擁有土地儲備總建築面積約5,277萬平方米。

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編輯：李哲毅