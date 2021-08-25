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友邦與物流地產巨企普洛斯 達成全球策略投資夥伴協議

股樓投資 22:47 2021/08/25

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友邦保險(01299)宣布，與全球最大物流地產商之一的普洛斯達成策略夥伴協議，將投資於環球物流物業市場及相關投資機遇。友邦相信，全球物流市場持續增長的趨勢，為公司帶來了豐富其投資組合的巨大機遇，以提升對客戶和持份者的回報。是次合作使友邦得以藉助普洛斯的投資經驗及環球物流物業行業的專長，把握契機。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

友邦保險集團首席投資總監康禮賢表示，本次策略夥伴關係體現了友邦保險通過與世界頂尖投資夥伴不斷擴大合作，作爲增長策略的核心之一。相信透過是次合作，友邦將可捕捉物流物業市場的增長潛力。

普洛斯目前在全球多個地區，包括巴西、歐洲、印度、日本、美國和越南及內地經營物流設施，資產管理規模超過1,100億美元。早於5月，市場曾傳出普洛斯旗下的內地物流資產擬以房託基金（REIT）形式，最快今年底來港上市，集資規模介乎16億美元至20億美元。

友邦傳與郵儲行洽商 內地產品分銷合作機會  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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