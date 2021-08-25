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【美股焦點】三大指數表現分化  傳台積電加價 股價漲超5%

股樓投資 22:08 2021/08/25

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美股三大指數周三（25日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數跌11.42點及0.03%，報35,354.84點，標準普爾500指數升3.87點及0.09%，報4,490.1點，納斯達克指數升23.32點及0.16%，報15,043.12點。

傳台積電通知客户全面加價20%，台積電（TSM）漲5.12%

美國證券交易委員會 (SEC) 主席Gary Gensler在周二（24日）表示，將要求中概股向投資人告知潛在風險，多個熱門中概股在周二反彈後回調，新東方（EDU）跌7.44%、好未來（TAL）跌5.71%、阿里巴巴（BABA）跌2.52%、百度（BIDU）跌2.38%、拼多多（PDD）跌2.5%。

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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