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【小米造車】小米：仍評估調研小米汽車落地地點 購深動科技加速無人駕駛研發

新經濟追蹤 20:22 2021/08/25

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小米表示，仍評估調研小米汽車的落地地點。

小米 （01810） 自3月宣布進軍智能電動車領域以來，小米造車進展被外界緊密關注，尤其是小米汽車落地城市傳言紛起。小米集團總裁王翔稱，過去很長時間小米都在評估、調研小米汽車的落地地點，但這是一個「複雜的問題」，將在適當時間向外界公佈最終結果。小米首席財務官林世偉表示，預計今年至年底，小米汽車仍會處於招聘人才的階段。小米智能電動車全球招募已收到超過2萬份簡歷。

小米今日亦披露，收購自動駕駛技術公司深動科技（Deepmotion），王翔指，智能駕駛是智能電動車最核心技術之一，收購深動科技可以縮短自動駕駛的上市時間，再配合小米在人工智能（AI）等技術領域的積累，加速無人駕駛技術的研發。收購有助小米鎖定深動科技在自動駕駛領域的優秀團隊。

小米披露首項電動車相關收購　6億港元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　【下一頁

早前亦有傳言指恒大 （03333） 與小米談判出售恒大汽車股權，王翔重申的確與各方面造車團隊交流洽談，接觸了非常多的團隊，但目前沒有做出任何投資意向的決議。

小米董事長雷軍日前定下目標，小米手機3年內要拿下全球第一。王翔指，小米上季在全球智能手機市場的市佔達16.7%，即使晉身全球第二，但未來依然有很大的增長空間，包括拉丁美洲、非洲等市場。與此同時，物聯網業務在海外的發展，例如小米電視在海外暢銷，也可助力小米手機在全球登頂。

小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升87%勝預期【下一頁】

小米上季智能手機出貨量創歷史新高，按年升87%。王翔指，第三季全球消費電子行業依然面臨芯片短缺問題，小米在下半年面臨的挑戰是如何配置已有的資源，應對短缺。林世衛補充指，小米下半年的目標，是要在行業缺芯的情況下，做大市場份額。

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記者：陳健婷

 

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 收購 小米電視 自動駕駛 物聯網 雷軍 智能手機 人工智能

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