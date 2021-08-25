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【展覽復辦】缺海外買家難做貿易展？　9月鐘表展首次全面開放予零售客

商業 20:12 2021/08/25

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將於下月舉行的香港鐘錶展今年亦首次將5日展期，全面開放予公眾人士購物。（大會提供圖片）

本港有不少展覽已陸續復辦，但由於旅遊限制尚未解除，貿易展覽亦要加入消費展的元素。將於下月舉行的香港鐘錶展今年亦首次將5日展期，全面開放予公眾人士購物，除了希望帶動銷情，亦盼令本地鐘錶品牌接觸群眾。

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香港貿易發展局將於下月8日至12日舉行香港鐘錶展及國際名表薈萃，與以往主力帶動B2B生意不同，今年鐘錶展的5日展期亦會全面開放予公眾人士入場。貿發局副總裁周啟良表示，自鐘錶業業者開始自設品牌，大會亦有考慮開放予公眾人士，讓品牌可接觸群眾。

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然而當時有不少OEM展商憂慮會影響進行批發生意，故以往只有在最後一天展期才開放予公眾人士。雖然未能預估展會期間能吸引多少零售消費者入場，但周強調重點並非是能「賣多少隻表」，而是展商能否接觸潛在客戶。

今年展會共有超過150間展商，較以往超過800間展商大幅減少。周啟良解釋，當時有逾500間是成表展商，因應目前的入境檢疫措施，部分展商未能來港，有些零部件業者又暫時不參展。因應此情況，今年鐘錶展亦設有網上展會，並舉行至9月19日，希望可以帶動鐘錶業的貿易生意。

周啟良續指，疫情對鐘錶業生意一定有影響，惟經濟總會重啟，仍需繼續促進貿易往來。他透露，即使缺少海外買家，但事實上，本港亦有不少國際品牌的駐港買手，又有本地百貨，相信仍會為展商帶來貿易生意。周稱，目前已有過千個貿易買家確認出席鐘錶展，包括周生生、永安百貨等。

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記者：葉泳珊

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