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【ESG】工總夥中銀香港推動企業環保創新　節省7萬個三人家庭一年耗電量

商業 19:56 2021/08/25

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中銀香港企業環保領先大獎自2015年設立，今屆大獎有逾 800 間企業參與。（工總提供圖片）

環保政策是各個企業目前最關注的項目之一，香港工業總會與中銀香港日前舉行「中銀香港企業環保領先大獎2020頒奬暨2021開展禮」，鼓勵香港及泛珠三角地區從事製造業及服務業的企業推行環保措施，減少環境污染。

【疫市營商】IKEA落戶大埔超級城　新購物體驗吸引地區客（多圖）

中銀香港企業環保領先大獎自2015年設立，今屆大獎有逾800間企業參與，合共完成近2,700多個環保項目，較上屆上升3.5%。這些環保項目節省超過 2.31億度電（相等於7萬個香港三人家庭一年的耗電量）， 及約 1,308萬立方米用水（相等於 5,945 萬人每日平均用水量）。

在減廢方面，企業成功減少905萬公噸廢物（相等於130萬隻非洲大象的重量）， 循環再用226萬公噸的資源（相等於超過15萬架雙層巴士的空載重量），並減少30萬公噸廢氣排放（相等於2,500萬棵樹每年吸收的二氧化碳）。

2020 年度「中銀香港企業環保領先大獎」製造業金獎及「可持續發展企業大獎」得主為香港中華煤氣；服務業金獎得主為信和酒店—香港黃金海岸酒店。 工總期望藉著大獎，啟發更多企業推陳出新，改良現有技術並研發出新環保項目，為環保作出貢獻。 「中銀香港企業環保領先大獎 2021」亦由即日起接受報名，網站：https://oneoneone.industryhk.org/

【英國經濟】脫歐影響供應鏈　英國麥當勞暫時無奶昔

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責任編輯：葉泳珊

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