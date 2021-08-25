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【電視廣播TVB】TVB 半年虧損2.84億元　按年收窄3.3%　myTV SUPER盈轉虧

股市 19:54 2021/08/25

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【電視廣播TVB】TVB半年虧損2.84億元　按年收窄3.3%　myTV SUPER盈轉虧

電視廣播（00511，TVB）公布上半年業績，期內收入約12.48億元，按年增1.8%；淨虧損約2.84億元，按年收窄3.26%；每股蝕0.65元，不派中期息。TVB預告，香港電視廣播和myTV SUPER的廣告業務於短期內仍屬一大挑戰，但稱廣告商對最近奧運會的正面迴響、近期「聲夢傳奇」的成功加上政府的消費券計劃，集團有信心廣告業務恢復增長在望。

業務分部方面，香港電視廣播業務收入約6.20億元，按年增7.4%；myTV SUPER 收入2.02億元，按年跌5.5%；經營Big Big Shop的大台網及電子商貿業務收入約1.05億元，按年增9.7%；節目發行及分銷收入約3.33億元，按年跌6.3%；海外收費電視和TVB Anywhere、其他業務及企業支援收入則為9403.6萬、1350.2萬及6835.4萬元，分別按年升24.6%、507.1%及14.7%。

節目成本增加 myTV SUPER 虧損約4.37億元

期內myTV SUPER 虧損約4.37億元，去年同期賺約132.4萬元，TVB解釋，由於持續專注投資於原創及優先播放內容的策略，導致節目成本增加。而香港電視廣播虧損約4.10億元，按年收窄20.4%。

近年TVB投資星美債券及CERC債券失利，TVB稱，公司已對投資組合作出檢討工作，期內出售約 20%的債券，總帳面值為1.01億元，產生虧損港幣100萬元，去年則錄收益1400萬元。TVB在上半年就其投資組合額外撥備500萬元。

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編輯：李哲毅

港股 廣告 TVB 電視廣播（00511）

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