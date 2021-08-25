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【港股追蹤】農夫山泉上半年多賺四成 料下半年仍面對眾多不確定因素

股樓投資 20:29 2021/08/25

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農夫山泉（09633）收市後公布，上半年擁有人應佔溢利按年增長逾4成至40.1億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.13元，不派中期息。

【小米1810】傳轉用「xiaomi」 小米澄清MI仍是全球品牌唯一標誌 不存在停用說法  詳情請看[下一頁]

期內，收入按年增逾3成至151.75億元。按產品類型計，包裝飲用水收入升25.6%至89.2億元；茶飲收入增36.4%至21.8億元；功能飲料產品收入增38.4%至20億元；果汁飲料收入增長29.9%至12.24億元。而包括蘇打水飲料、含氣風味飲料、咖啡飲料、植物酸奶產品等的其他飲料產品收入增長86.8%至8.46億元。

另外，受惠於銷量提升、產品結構變化及有效控制PET成本，使毛利率上升1%至60.9%。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股  詳情請看[下一頁]

集團表示，下半年仍面對眾多不確定性，包括Delta變種疫情波及多個省份，使人員流動出行受限制。另外，洪水對局部區域的物流和銷售有暫時性影響，使PET原材料採購價呈向上，但預計不會對業務發展造成長期負面影響。

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

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撰文 : 趙家盈

農夫山泉（09633） 疫情 水災 產品 港股 經濟 銷售 咖啡 果汁 運輸

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