阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲

塔利班時隔20年重掌阿富汗，當地女性處境引起關注。國際職業足球運動員聯合會（FIFPRO）證實，阿富汗女子足球運動員已抵達澳洲。FIFPRO發表聲明，感謝國際社會協助，FIFPRO秘書長貝爾霍夫曼亦稱，撤離運動員過程複雜。

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FIFPRO表示，阿富汗女足運動員處境危險，感謝澳洲政府從阿富汗撤離大量女運動員，感謝國際社會協助。貝爾霍夫曼（Jonas Baer-Hoffmann）形容，撤離運動員過程難度極高，但對女運動員能夠離開阿富汗而感到欣慰。

阿富汗女足成立於2007年，而塔利班為奉行伊斯蘭教原教旨的武裝組織，視女性參加體育運動為政治反抗行為。

自塔利班重掌政權以來，女球員曾被建議刪除社交平台的球隊照片或帖文，甚至燒掉球衣，以免遭到報復。

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阿富汗女足前隊長兼FIFPRO律師顧問團隊成員波帕爾（Khalida Popal）表示，機構與澳洲、英國和美國等6個國家合作，將運動員及其家人帶離喀布爾。

波帕爾表示，過去數日壓力非常大，終於取得重要成果。她讚揚女足成員在危機時刻表現勇敢及堅強，希望隊員以後在海外能有更好的生活。她強調未來還有很多工作有待完成，會盡力確保每個人的安全。

責任編輯：李俊儀