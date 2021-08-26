  • 29°C
香港時間 : 2021826日 (四) 10:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2%　料未來人力租金成本趨降　早段升8%

股市 09:43 2021/08/26

分享：

奈雪的茶 （02150） 公布，上半年股東應佔虧損43.2億元（人民幣．下同），去年為虧損7447.5萬元，主要由於可轉換可贖回優先股的公允價值變動43.3億元。

奈雪的茶周四（26日）高開5.1%，開報10.8元，其後升幅擴大，盤中高見11.36元，升幅逾一成，至9時42分，最新報11.16元，升8.6%，成交額達1420萬。

上半年，經調整淨利潤為4820萬元，去年為虧損6350萬元。另外，收入按年升80.2%，至21.26億元。

奈雪的茶茶飲店門店經營利潤率為19.2%，較2020年提升7個百分點，較2019年提升3個百分點。

截至6月底，集團在74個城市擁有578間奈雪的茶茶飲店，均為自營。期內新開93間奈雪的茶茶飲店，並關停6間，一線、新一線城市新開門店佔新開門店總數的65.6%。

展望未來，公司指，為未來2至3年發展進行了適當的人員儲備，預計總部人力成本佔比將逐步攤薄。隨著PRO茶飲店在未來佔比逐漸提升，整體租金成本也將呈下降趨勢。

相關文章：【業績｜內需股】農夫山泉上半年盈利增40%　毛利率升1個百分點

【小米造車】小米披露首項電動車相關收購　6億港元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　

編輯：區嘉俊

港股 業績公布 奈雪的茶（02150）

上一篇文章

【瑞聲業績】瑞聲科技半年多賺1.9倍　管理層：繼續尋找車載鏡頭投資機會及合作伙伴、股價曾跌近9%

下一篇文章

【業績│零售股】蒙牛乳業上半年多賺逾1.43倍　受惠內地營養健康意識提高、今高開3.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手業績】快手績後曾挫逾一成　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
【快手業績】快手績後曾挫逾一成　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）