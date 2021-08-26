【業績】奈雪的茶上半年門店經營利潤率19.2%　料未來人力租金成本趨降　早段升8%

奈雪的茶 （02150） 公布，上半年股東應佔虧損43.2億元（人民幣．下同），去年為虧損7447.5萬元，主要由於可轉換可贖回優先股的公允價值變動43.3億元。

奈雪的茶周四（26日）高開5.1%，開報10.8元，其後升幅擴大，盤中高見11.36元，升幅逾一成，至9時42分，最新報11.16元，升8.6%，成交額達1420萬。

上半年，經調整淨利潤為4820萬元，去年為虧損6350萬元。另外，收入按年升80.2%，至21.26億元。

奈雪的茶茶飲店門店經營利潤率為19.2%，較2020年提升7個百分點，較2019年提升3個百分點。

截至6月底，集團在74個城市擁有578間奈雪的茶茶飲店，均為自營。期內新開93間奈雪的茶茶飲店，並關停6間，一線、新一線城市新開門店佔新開門店總數的65.6%。

展望未來，公司指，為未來2至3年發展進行了適當的人員儲備，預計總部人力成本佔比將逐步攤薄。隨著PRO茶飲店在未來佔比逐漸提升，整體租金成本也將呈下降趨勢。

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編輯：區嘉俊