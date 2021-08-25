【新股IPO】中車時代電氣回歸A股集資74億人民幣　發行價較港股折讓27%

株州中車時代電氣（03898）回歸A股科創板上市申請獲批，是次公司計劃發行不超過2.4億股新股，將佔發行完成後公司總股本的17%，並以每股發行價31.38元人民幣（約37.6港元）。中車時代電氣A股發行價較周二（24日）港股收市價51.8元折讓約27%。

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中車時代電氣是次集資所得77.67億元人民幣（約93.3億港元）資金，將會用於軌道交通、新產業現金技術研發、新能源汽車、創新實驗平台建設等相關項目，以及補充流動資金。

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中車時代電氣由國內風電整機企業中車株洲所占股50.16%，主營業務涵蓋軌道交通及新興裝備，其自主研發的產品傳感器件、風電變流器、IGBT模塊及芯片在我國風電領域有廣泛應用。

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記者：張以正