【理財智慧】新手投資衍生工具（五） 「炒孖展」本少利大風險高？

孖展（Margin）的意思就是借錢投資，即指「保證金」，孖展操作為投資者先在證券行開立孖展戶口，存入一筆保證金，然後再向證券行借錢，藉此擴大投資額。同時，投資者在孖展戶口內的證券和資金便為抵押，投資者亦可以借孖展來抽新股，增加認購機會。

一、炒孖展的回報

炒孖展意思就是透過槓桿效應放大投資回報，因為孖展可以讓投資者以較少的本金作出更大投資，當賺錢時，所得回報會更大，利潤可以是原本的數十倍甚至數百倍。舉例來說，

例如當投資者以50%的孖展成數買賣時，一個擁有1萬元現金的投資者，便能買入2萬元的股票。假設買入股票有50%的升幅，投資者如不使用孖展，則只是賺50%，獲利5,000元，如使用孖展，收益則大增為賺取本金的一倍，則獲利1萬元。但要注意的是，相反而言虧蝕時亦會比原本蝕更多，風險極高。

二、何謂補倉、斬倉？

投資者以戶口內的資產進行抵押，因此須在借貸同時須維持戶口有一定價值，否則證券行或銀行會要求「補倉」，甚至「斬倉」。同樣以孖展成數50%為例，當孖展戶口內的股票價值跌破借款時的50%，證券行或銀行便可能要求用戶向戶口存入額外現金或抵押品（即「補倉」）；而當投資者未能及時補倉，證券行或銀行便有權強制賣出保證金戶口內的資產（即「斬倉」）。

三、孖展的風險

孖展作用是透過槓桿效應放大投資回報，令利潤倍增。但當股價下跌時，亦會因為槓桿而令虧損倍增。以上面的例子來說，持有1萬元現金的投資者，以孖展成數50%買入股票，當股價下跌50%時，投資者則損失100%本金，名符其實「一鋪清袋」。

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編輯 : 龍紀瑩