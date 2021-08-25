【加密貨幣】花旗正等待監管機構批准　計劃向客戶提供比特幣期貨交易

外電引述消息人士報道，花旗集團正等待監管機構批准開始芝加哥商業交易所（CME）比特幣期貨。

該銀行的一名消息人士表示，花旗集團目前正在應對客戶對比特幣風險敞口的需求上升。另一位市場人士透露，花旗正在積極招募人才加入倫敦的一個專注於加密貨幣的團隊，並補充說：「該團隊可能會獲得批准先開始交易 CME 比特幣期貨，然後是比特幣ETN（交易所交易票據）。」

花旗集團發言人回覆指：「鑑於監管框架、監管預期和其他因素等許多問題，我們已對公司做法經過謹慎研究。我們目前正在考慮為一些機構客戶提供期貨等產品，這些產品會在監管框架下運作。」

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責任編輯：黃苑筠