IKEA進駐大埔超級城　佔地約5000呎　推優惠及活動吸客

疫市中零售業都轉型探索新商機，宜家家居（IKEA）於首季的人流 和銷售額與去年同期相比增加，而且更擴展版圖至新界東，於8月25日正式進駐大埔超級城 開設佔地約5000呎的規劃及訂購中心，引證品牌實力。規劃及訂購中心着重的，不止是售賣家具產品，還有購物體驗。除了繼續提供近各款家具、家飾及瑞典食品外，又加入一系列親民的互動設施，包括O2O 服務如自助提貨櫃、瑞典煮意互動屏幕提供免費食譜等。

IKEA表示，新中心地址交通便利，多條公共交通工具路線可直達商場，同時商場亦有提供逾千個車位。IKEA又特意引入各種全新服務，宜家家居北亞區董事總經理 Adrian Worth 強調新中心的重大意義：「規劃及訂購中心不但與 IKEA 國際上 450 間門店顧客至上的理念一脈相承，更有其獨一無二之處。現時顧客追求更方便、性價比更高的購物體驗，而新中心位於購物商場內，鄰近社 區的居民，切身滿足顧客家居需要。相信新中心在可預見將來的成功，將會是 IKEA 持續擴展的 重要里程碑。」

IKEA 店內設有全新售前貯物靈感數碼體驗及收納規劃專區， 顧客可先在數碼互動屏幕內瀏覽各種風格的家居佈置，「預覽」產品放在家中情況，看到合心意的產品可即時按圖進入簡介版面，系統亦會同時推薦相關產品供顧客配搭。被挑選的心水產品會即時於系統內製成清單，顧客用手機 APP 掃描清單上的二維碼即可下單付款，過程方便快捷。顧客亦可憑二維碼到店內的規劃區，由 IKEA 職員協助規劃家居的貯物空間和如何善用所選的產品去提高生活品味。

此外，IKEA 將會一連四個周末現身大埔，並於市內4個熱點派發精美禮物，途人讚好及分享指定帖子，即可獲得IKEA飲品乙支，

詳情如下：

日期：8月28、29日及9月4、5日

時間：下午1時至5時

地點：大埔安慈路、消防局附近、鄉事會路、大埔墟火車站隧道

獨家消費優惠及禮遇（優惠有限，售完即止）

為慶祝 IKEA 大埔規劃及訂購中心正式開幕，顧客可於店內以優惠價99元，同時購買 KORKEN 透明玻璃連蓋瓶、HJÄLTEROLL 雜莓燕麥片及 HAVREGURT 瑞典原味燕麥乳酪（原價：HKD$141.9），而且更可即時獲贈 Oat-ly 精美環保購物袋乙個，優惠名額只限 1,500 個。

宜家家居 大埔規劃及訂購中心

開店日期：2021年8月25日

營業時間：上午11時至下午9時

地址：新界大埔超級城B區2樓238A號舖

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責任編輯：黎淑雯