【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO

前些時間，中概股不斷下跌，幸好近日股價已逐漸回穩。當中曾經因為手機遊戲被批評為「精神鴉片」後，令到股價一直下跌的騰訊控股 (00700.HK) 近日股價也回穩，今日收市報474.6港元，有網民在網上發文，題為「鬥慘，我有700股騰，均價565」，如果以今日收市價計算，樓主帳面虧蝕63,280港元。

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貼文一出後，有不少網民都認為樓主只是輸了幾萬元，不足掛齒，認為「鬥慘」的話，相信有更多人比樓主虧蝕更多，有網民留言：「以均價150元買入新東方(09901.HK) 」(現在每股15.48元，每手虧蝕13,452元，下跌89.68%) 、「均價214元買入阿里巴巴(9988.HK) 」(現在每股164.1元，每手虧蝕4,990元，下跌23.3%)也有人建議樓主應該趁低吸納：「繼續跌的話，應該可以『溝淡』，因為本多終勝，幾年後可能回到600元水平」，樓主也回應：「已經總共輸了十多萬，已經沒有多餘的錢作投資」

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也有人安慰樓主不要過份擔心「始終騰訊是正股，不需要過份擔心」、「騰訊是最先響應第三分配，主動捐錢的公司；而且騰訊的業績也不差，相信過了一段時間股價便會回升」也有網民提醒樓主經一事長一智：「樓主暫時不要投資中資股，貪高速增長買中概股就要有心理準備，可以考慮投資美股或虛擬貨幣」、「投資一定是要量力而為」

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撰文 : 陳佳恩