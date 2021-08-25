【有相睇】綠置居攪珠後居屋樓價急升　宏景花園同向高層戶兩個月升47萬

綠置居抽籤結果日前出爐，位於鑽石山的綠置屋苑啟鑽苑享近鐵路地利之便，受一眾買家青睞，而落選者亦更傾向在區內另覓樓盤入市。富誠地產林凱薇表示，鑽石山宏景花園有高層單位在兩月內成交價急升47萬，反映攪珠後買家意向。

林凱薇表示，成交單位為鑽石山斧山道185號宏景花園5座高層E室，單位實用面積424平方呎，屬2房間隔，座向東北望區內景觀。單位日前以485萬元（綠表）成交，折合實用呎價11,439元。從代理提供的相片可見，單位內櫳裝修企理，光線充足，整體間隔亦闊絡。

單位圖片

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代理表示，業主原叫價525萬元，議價後減至485萬元出售，成交價較兩個月前同屋苑2座高層K室單位高47萬。該單位與是次成交單位座向、望景皆相若，在6月以438萬元成交。

據了解，最近成交的單位，原業主於1999年3月以97萬元（綠表）購入，持有單位22年，是次轉手賬面獲利約388萬元，期間升值4倍。

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