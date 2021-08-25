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【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股

股樓投資 20:09 2021/08/25

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綽號「幟哥」的連鎖中式酒家龍皇集團(08493)創辧人黃永幟，繼近月連番減持手上所持的龍皇股份後，最新披露已完全沽清該股。根據聯交所資料顯示，8月24日黃永幟以每股平均價0.1477元全數出售所持1,728萬股亦即10%龍皇股權，套現255萬元。交易完成後，黃永幟在龍皇的股權減至零。龍皇周三收報0.162元，上升4.5%。

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而在今次減持前，黃永幟亦分別於6月1日、3日、4日、7日和7月13日減持股份，持股量由40.2%減至10%。計入最新的一次減持，黃永幟合共套現8,898萬元。7月中黃永幟已辭任龍皇集團行政總裁，惟留任執行董事。

龍皇較早前公布中期業績，截至6月公司虧損收窄26.3％至878萬元。同期公司現金及借貸分別是840萬元和7,150萬元，龍皇董事認為，公司財務狀況穩健，可達致其業務目標。

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撰文 : 李尚毅

龍皇集團（08493） 港股

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