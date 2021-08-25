【業績｜內需股】農夫山泉上半年盈利增40%　毛利率升1個百分點

▲ 農夫山泉上半年盈利增40%

農夫山泉 （09633） 公布，上半年擁有人應佔溢利40.13億元（人民幣．下同），按年增長40.1%；每股基本盈利0.36人幣，不派中期息。農夫山泉表示，經營情況基本恢復正常，但下半年仍有諸多不確定因素。

不確定因素包括Delta變種疫情波及多個省份，人員流動出行受明顯抑制，另洪水對局部區域的物流和銷售有暫時性影響，PET原材料採購價呈明顯上升趨勢，但預計不會對長期業務發展造成重大不利影響。

期內，收入151.75億元，按年增長31.4%。其中，包裝飲用水產品收入增長25.6%至89.19億元；茶飲料產品收入增長36.4%至21.82億元。功能飲料產品產品收入增長38.4%至20.04億元。果汁飲料產品收入增長29.9%至12.24億元。包括蘇打水飲料、含氣風味飲料、咖啡飲料、植物酸奶產品等其他飲料產品收入增長86.8%至8.46億元。

毛利率由去年同期的59.9%上升1%至60.9%，這主要得益於產品銷量的增加、產品結構的變化和對PET成本的有效控制。

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編輯：區嘉俊

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