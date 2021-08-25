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【機迷熱話】xCloud雲端遊戲服務　將於年底登陸Xbox主機

科技 19:09 2021/08/25

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為了增加在遊戲市場的競爭力，微軟最新在Gamescom 2021遊戲展上宣布，自家xCloud雲端遊戲服務將於今年底登陸Xbox遊戲主機，包括上一代的Xbox One及新主機Xbox Series X/Series S，方便各位機迷讓銜接家用主機。

該xCloud雲端遊戲服務是透過雲端運算，讓用戶以月租形式，透過手機及電腦來玩3A等級的遊戲大作。如果機迷已訂閱Xbox Game Pass的Ultimate方案，即可在Xbox One、Xbox Series X/Series S主機上直接暢玩近100款遊戲，大幅降低等待遊戲下載的時間。

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微軟在今年六月亦宣布，xCloud雲端遊戲串流將同步支援iOS與PC，機迷只要使用瀏覽器如Safari、Edge、Chrome，即可登入操作。

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責任編輯：張寶燕

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