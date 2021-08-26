【職場熱話】庹縮同事咩都計較 連公司物資都唔借 最誇張用百佳現金券還錢 網民：幸好她不是給你越南盾

許多人身邊都有一位總不願意花錢、吝嗇的同事，他們通常不喜歡與其他同事分享，近日有網民於網上討論區發文，指有精打細算的同事凡事都斤斤計較，明明是公司物資都很吝嗇，例如：筆、和釘書釘都不可以外借，就連下樓拿food panda 都可以計算在內。最誇張有一次，樓主借錢給她，她拿一些百佳現金券給樓主當還錢，情況令人髮指。

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此貼文一出後，引來不少討論，有不少網民更身同感受，直指這些同事很難相處，「之前有同事，吃飯錢除不到，結果他連幾毫子都計算在內。」、「吝嗇同事就算了，最慘是遇到孤寒的另一半，甚麼都計算一餐。」另有網民搞笑地表示：「笑死了，百佳現金券是甚麼回事？」、「幸好她不是給你越南盾。」

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責任編輯：陳頌潔