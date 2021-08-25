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Wetland Seasons Bay更新舊價單　最多加價近9%　周六次輪賣312伙

股樓投資 09:00 2021/08/25

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Wetland Seasons Bay加推第5號價單，涉及123伙，並定於周六（28日）舉行次輪銷售，涵蓋新舊價單上合共300伙，並同時推出12個單位招標，即共推售312伙。值得留意的是，新地（00016）同時更新1號至3號價單，其中逾百個未有在首輪銷售推售的單位經已加價，不少單位加幅超過半成，最多調升近9%。 

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據第5號價單顯示，以最高總折扣率，即17.5%計算，單位折實價由496.08萬元起，至最貴838.2萬元，折實呎價則約13,744至18,932元。入場價單位為第3B座地下B6單位，實用面積279平方呎，一房間隔，連184平方呎花園，折實價496.08萬元。 

發展商將於周六（28日）賣樓，推出新舊價單合共300伙，以最高總折扣率，即17.5%計算，折實價由472.36萬元起，至最貴986.97萬元，折實呎價則約12,913元至18,932元。

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撰文 : 黃卓賢

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