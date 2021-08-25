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【疫苗接種】許正宇：金融監管機構推行「接種疫苗取代定期檢測」安排

Hot Talk 18:48 2021/08/25

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【疫苗接種】許正宇：金融監管機構推行「接種疫苗取代定期檢測」安排

財經事務及庫務局局長許正宇表示，多家金融監管機構及諮詢機構亦將響應政府呼籲，推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排。許正宇稱，金管局8月初已推行相關安排，而證監會、保監局、積金局、財匯局和金融發展局，正按各自情況計劃類似港府「以接種疫苗取代定期檢測」的安排。

許正宇稱，相關機構的所有僱員，不論其職務、工作性質、工作地點，若未接種第一劑新冠疫苗，須每兩星期在社區檢測中心進行新冠病毒的核酸檢測，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

許正宇稱，金融監管機構及諮詢機構能夠以身作則，積極鼓勵員工接種疫苗，並推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，可建立堅固的屏障以抵禦疫情威脅，對本港經濟繼續復蘇極有幫助。

許正宇期望除了金融監管機構及諮詢機構僱員外，會有更多金融業界工作人士接種疫苗。

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編輯：麥德銘

經濟 金融監管機構 疫苗 許正宇 強制性公積金計劃管理局 保險業監管局 香港金融發展局 證監會 香港金融管理局 財經事務及庫務局

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