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英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗

環球社會熱點 09:05 2021/08/26

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哈里王子與妻子梅根已放棄英國王室職務，移居美國加州生活，但哈里及梅根卻多次公開大爆英國王室秘密，導致與王室關係跌至冰點。據英媒報道，英女王已命令王室的法律團隊著手準備，隨時對哈里及梅根展開法律行動。

奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根 【下一頁】

英媒引述消息人士指，英女王明年登位滿70周年，但哈里（Prince Harry）的自傳同樣選擇在明年面世，王室成員認為哈里是「故意」，甚至可能會在書中透露有關王室的細節。

有指英女王及王室成員對哈里及梅根（Meghan Markle）的行為忍無可忍，英女王更強調自己已經「受夠了」，於是命令王室法律團隊著手準備，包括諮詢誹謗專家的意見。

消息人士指，負責出版哈里回憶錄的企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）或成首個目標。

如果哈里在書中指名道姓提及某位王室成員，可能構成誹謗，亦涉及侵犯他人私生活。法律團隊有機會向企鵝蘭登書屋發警告信，要求提前得知出版的書本內容，以及重申王室有駁斥及修改不實內容的權利。

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此外，王室擔心當哈里的自傳出版後，美國人會因為哈里及梅根的說辭，改變對英國王室的觀感，於是作出採取相應行動。

哈里明年出自傳 故意搶英女王風頭？ 【下一頁】

據悉，英女王此舉已表明決定放棄長期以來「不解釋及回應」的王室政策，特別是哈里及梅根多次被指以失實方式大爆王室成員內幕，包括接受美國名嘴奧花雲費訪問時，聲稱有王室成員表達對阿奇膚色的憂慮，引來嘩然。

責任編輯：郭麗明

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